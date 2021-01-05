В Хакасии мужчину убили из-за просроченного долга. Произошло это 2 января в себе Белый Яр Алтайского района. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице, рядом с домом.В настоящее время предполагаемый виновник уже установлен, задержан и помещен под стражу. В результате допроса подозреваемого и очевидцев удалось установить предварительную картину произошедшего. Поздним вечером 2 января подозреваемый и его жертва вместе с общими знакомыми распивали алкоголь. Под градусами 64-летний обвиняемый стал предъявлять претензии потерпевшему в том, что тот долгое время не возвращает ему денежный долг. А потом и вовсе схватил нож и ударил собутыльника в спину. Тот встал, сумел выйти из дома на улицу, там упал и умер – рана оказалась смертельной. Уголовное дело заведено по статье «Убийство».