В Центральном районе Красноярска прошел рейд – представители администрации проверяли, как предприниматели соблюдают правила благоустройства в новогодние каникулы. И, конечно, как проводится уборка дорог и тротуаров от наледи и снега. Начали рейд от кинотеатра «Луч» и, в общем-то, проверяющие остались довольны: территория вокруг чистая, а урны – полупустые.Зато в Центральном парке на аллеях успел скопиться снег. Правда, на момент проверки туда прибыла спецтехника. После чего проверяющие направились к Историческому кварталу. Там снег уже собрали в сторону, оставалось только вывезти. Ну, и на проезжей части на Маркса лежал снег на обочинах. Коммунальщики объясняют это тем, что собирают они снег в темное время суток, чтобы не мешать автомобилистам.- Новогодние праздники – время, когда нагрузка на городские службы растёт. В нашем районе составлен график, согласно которому ежедневно, включая выходные, территорию объезжает дежурный специалист. Он сообщает, если обнаружены какие-то проблемы, и мы их оперативно решаем. Эту систему работы мы внедрили в середине прошлого года, и она себя отлично зарекомендовала, – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.