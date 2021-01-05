Выступавшую за Красноярск биатлонистку Викторию Коновалову дисквалифицировали за допинг. Официальное сообщение появилось на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА): «Союз биатлонистов России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсменку Коновалову Викторию на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 15 декабря 2020 года».Какой именно допинг найден в крови спортсменки, не уточняется. По неофициальным данным речь идет об анаболике оксандролоне, этот препарат повышает выносливость организма. Срок дисквалификации – 4 года.Известно, что 20-летняя биатлонистка родилась в Бурятии, а тренировалась в Красноярске, в Академии биатлона. Следовательно, выступала за два региона. Сейчас в региональном спортивном сообществе проводят свою проверку.