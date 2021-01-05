Жительница Ачинска устроила две аварии, а потом сбежала. Об этом посленовогоднем случае рассказывает паблик «Ачинск, общественное движение». По информации очевидцев, «Мазда» сначала вылетела с проезжей части на повороте и накрепко увязла в снегу. Очевидно, женщина-водитель не справилась с управлением. Один из жителей города «вошел в положение» и помог – вытянул иномарку тросом на дорогу, а затем уехал.Хозяйка машины тут же села за руль, но буквально через несколько сотен метров снова нашла проблему – столкнулась с белой «Тойотой». Вместо того, чтобы дождаться аварийных комиссаров или сотрудников ДПС, поскорее убралась с места происшествия. Пострадавшая девушка-водитель из «Тойоты» сообщила, что нарушительница находилась в нетрезвом состоянии. Видимо, поэтому ей так не хотелось встречаться с госавтоинспекторами.«Мазду» и ее владелицу объявили в розыск.