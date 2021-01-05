Пропавшего два дня назад в Красноярске таксиста нашли в БСМП со сломанной челюстью. Полиция уже задержала одного из тех, кого подозревают в причинении ему тяжких телесных повреждений. Вот что известно на утро 5 января по этому делу. 26-летний Никита Ш. выехал около 18 часов вечера из дома таксовать, у него был серебристый автомобиль «Шевроле Нива». Около 22 часов выходил на связь с женой, а часов позже стал уже недоступен. Супруга сначала сообщила о пропаже мужа в соцсетях, затем к поискам присоединились волонтеры.На следующий день, 4 января, выяснилось, что он находится в Больнице скорой медицинской помощи – избитый, с повреждением челюсти. Удалось выяснить, что на него напали двое. Это были пассажиры, которые подсели к нему, а после не захотели рассчитываться. Затем и вовсе забрали автомобиль, бросив пострадавшего владельца.Личности нападавших уже установлены, один из них задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.