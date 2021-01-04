В Якутии с 5 по 7 января пройдет экспедиция в Таттинский улус. Ее организуют в рамках проекта «Пути великих свершений». В планах участников похода побывать в Черкехском историко-мемориальном музее имени Д.К. Сивцева, что в селе Черкех. Кроме того, в программе посещение сакральных мест близ рек Амга и Алдан, встречи с руководством, общественностью и краеведами из Октябрьского, Даайа-Амгинского, Таттинского, Уолбинского, Алданского и Хара-Алданского наслегов. Отдельно собираются пообщаться непосредственно с руководством Таттинского улуса.- Во время экспедиции планируют собрать информацию, необходимую для реализации проектов «Якутия – форпост России на Дальнем Востоке» и «Пути Великих Свершений». Руководить процессом будет Георгий Никонов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, - рассказали в пресс-службе правительства республики Саха (Якутия).