В Красноярске десятки домов остались без отопления. Причина тому порыв магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. По предварительной информации, коммунальная авария случилась в Октябрьском районе. На данный момент ликвидацией аварии занимаются три бригады специалистов. Работы продлятся до 20:00 часов.- Подачу тепла ограничили в домах №№15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 и 27 на улице Елены Стасовой, в домах №№1, 3, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14ж, 14и,16,16а, 16г, 18а, 18г, 18д, 18ж и 22 на улице Вильского и в домах №№2 и 4 на улице Забобонова, - прокомментировали в пресс -службе Сибирской генерирующей компании.Горячее водоснабжение домов организовали по временной схеме. Отметим также, в зоне отключения госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь тепловая инспекция мониторит температуру в помещениях. Известно, что специалисты уже вырезали поврежденный фрагмент трубы и занимаются его заменой.