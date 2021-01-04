За помощью в травмпункты Красноярска обратились порядка 350 человек. Столько пациентов насчитали 31 декабря 2020 года, 1 и 2 января 2021 года. В основном жалобы горожан были на ушибы и переломы, процент обморожений незначительный. Отметим также, что 3, 6 и 9 января травматологические отделения работают не только на экстренный прием, но и по вторичным обращениям граждан по записи.Как отметили в министерстве здравоохранения Красноярского края, круглосуточно работают стационары и учреждения амбулаторно-поликлинического звена для пациентов с коронавирусом. Неотложный прием продолжается для пациентов, у которых высокая температура и есть признаки ОРВИ.Кроме того, усилили дежурную бригаду в одной из правобережных поликлиник. Но в целом наплыва пациентов нет. После нового года принимают пациентов узкие специалисты и ряд служб взрослых и детских поликлиник.