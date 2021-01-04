Облик скифских «царя» и «царицы» восстановили по останкам с кургана в Тыве. Работу выполнили сотрудники Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва). Погребенных нашли ранее на территории памятника Аржан-2. Скульптурные портреты сделали для проекта «Скифское золото Долины царей Тувы». Сообщение об этом появилось в издании Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».Аржан-2 - это один из крупных курганов, расположенных в Долине царей республики Тыва, возле поселка Аржан. Его исследовали с 1998-го по 2003 год совместной экспедицией Германского археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Ученые относят его к скифо-сибирской культурной общности и датируют второй половиной VII века до нашей эры.Во время раскопок на территории нашли большое количество черепов. При этом костные останки двух людей, возможно, принадлежали представителям кочевой знати, которых ученые условно окрестили «царь» и «царица».