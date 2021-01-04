Автоинспекторы в Красноярском крае помогли замерзающему водителю. По предварительной информации, сотрудники ГИБДД патрулировали территорию на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе. Они обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине, с включенной аварийной сигнализацией.- Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Уразаева и лейтенанта полиции Ильи Гайсина подъехал к машине. У водителя уточнили причину остановки. Молодой человек объяснил, что двигатель вышел из строя, поэтому автомобиль заглох, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.Автоинспектору предложили водителю отогреться в служебном автомобиле и организовали буксировку машины к месту жительства автовладельца. Молодой человек поблагодарил правоохранителей за помощь в трудный момент и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения.