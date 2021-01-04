За три дня 2021 года пожарных в Красноярском крае вызывали 38 раз. С начала года погиб один человек, травмы получил один человек, спасли девять человек. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Первым было возгорание садового домика на станции Пугачево под Красноярском. Сообщение на пульт диспетчерской службы поступило через 17 минут после боя курантов. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Пожарные поселка Степной Назаровского района и станции Таежная Манского района в аккурат под бой курантов усмиряли огненную стихию. Причиной пожаров пока назвали неправильную эксплуатацию печей. В первом случае сгорели хозяйственные постройки, во втором - садовый домик. Жителей края призывают соблюдать правила пожарной безопасности.