Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту девочки из Хакасии. Жительница Абакана Алина Чебодаева загадала встречу с дельфинами. Ее пожелание «упаковали» в елочный шар, который позже попал в руки главы министерства.- Девочка и ее мама пробыли в Москве два дня. Они вместе наблюдали за добрыми и коммуникабельными морскими животными, которые рисуют, играют в мяч, делают сальто и множество других трюков. Вместе с другой девочкой - Алиной из Саратова гостья из Абакана играла и плавала с дельфинами в «Москвариуме», - рассказали в пресс-службе правительства республики Хакасия.Для гостьи из Абакана в Москве приготовили и другие подарки. Алина любит музыку и учится играть на флейте. По приглашению Ольги Любимовой девочку вместе с мамой посмотрели балет «Щелкунчик» в Большом театре и посетили музей.