В Красноярске потеплеет к концу новогодних выходных. По прогнозам синоптиков, к 10 января 2021 года ожидаются температуры до -12 градусов. Напомним, в декабре 2020 года город оказался во власти лютых морозов. Однако это обстоятельство не убавило предновогоднего настроения местных жителей. Местные автомобилисты собрались на острове Татышев, чтобы соорудить из автомобилей огромную елку. Флешмоб назвали символически «Елка из авто»По данным Гидрометцентра России, морозно будет сегодня, 4 января, столбик термометра на отметке -24 градусов. Завтра температура опустится до -28 градусов, а с 6 по 8 января температура будет в пределах -19 -22 градуса. Уже в субботу, 9 января 2021 года, в Красноярске ожидается повышение температуры до отметки -16 градусов, а в воскресенье, 10 января 2021 года, столбик термометра поднимется до -12 градусов.