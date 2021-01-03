Пандемия коронавируса изменила не только нашу жизнь, но и потребительскую корзину. Так, аналитики ГК «Красный Яр» подвели итоги за 11 месяцев 2020 года и сделали вывод: в этом году покупатели посещали магазины реже, но при этом стали покупать больше.Больше всего выросла продажа сыров. Увеличилось также количество покупок хлеба, молока, яиц и сливочного масла. В категории «Бакалея» выросли продажи круп, сахара, растительного масла, майонеза, специй и приправ, а также муки и кулинарных добавок. В корзинах покупателей стало больше свежих овощей и зелени. Из чего можно сделать вывод, что люди стали больше готовить дома. Видимо, из-за закрытия общепита так и есть.Также красноярцы стали больше заботиться о своем здоровье и потому выросла продажа полезных продуктов.И, конечно, красноярцы стали чаще заказывать продукты на дом. Для кого-то во время карантина это была единственная возможность пропитания, кому-то доставка дала возможность как можно реже выходить из дома.