До 7 января 2021 года пассажиры и гости аэропорта могут бесплатно отправить открытку в любой город России. Открытки с видами аэропорта любой желающий получит на стойках регистрации и информации, а марки в магазинчиках «Таежная кладовая» – на 1 этаже и «Душа Сибири» – в стерильной зоне на 3 этаже.Чтобы письмо точно попало к адресату, важно правильно заполнить почтовый адрес и опустить в один из зеленых почтовых ящиков, которые установлены в тех же торговых точках.К сожалению, у большинства вошло в привычку поздравлять родных и друзей готовыми картинками, чужими стихами и видео. Такая акция - возможность по-особому, нестандартно, индивидуально, обратиться к родным и близким, которые живут в других городах, вложить в поздравление свои слова. И показать жителям других городов красоту красноярского аэропорта!