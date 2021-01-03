Несмотря на мороз многие сибиряки проводят время в горах, как и 50-летний житель Красноярска, который отправился на Борус на новогодние праздники. Вместе с напарником он вышел на дневную прогулку, налегке, без запаса теплых вещей, без палатки. Но произошел несчастный случай: во время подъема на вершину Малый Борус он сломал ногу. Остановка посреди камней на продуваемом ветром склоне в такой сильный мороз – смертельный риск. К счастью, в этом месте есть сотовая связь и удалось сообщить о ЧП спасателям и попросить помощи.Из Саяногорска выдвинулись представители добровольческого поисково-спасательного отряда Хакасии. Они прибыли к пострадавшему первыми, обеспечили теплой одеждой и обозначили местоположение вертолету спасателей.Специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России наложили мужчине шину, напоили горячим чаем, утеплили, погрузили в носилки и доставили в вертолет. Прибыв в аэропорт Абакан (Хакасия), пострадавшего передали бригаде Скорой помощи.Спасатели напоминают, что необходимо уточнять метеоусловия на предполагаемом маршруте и рассчитывать свои силы. Обязательно брать с собой средства связи, теплую одежду, запас еды и питья.