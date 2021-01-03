С 1 по 10 января 2021 года в Красноярске впервые проходят дистанционные лыжные гонки. Участникам предлагают на выбор три дистанции: 3 км; 5 км; 10 км, и они бегут в удобные для себя время, а результатами делятся в социальных сетях. Участие могут принять все жители края вне зависимости от возраста.Фотографию с лыжами, а также скрин трека необходимо выложить в специальной группе «вКонтакте» Онлайн соревнования по лыжным гонкам 2021.Итоги лыжных онлайн-гонок будут подведены после новогодних праздников. Первым 150 участникам достанется сувенирная продукция.Красноярцы, несмотря на мороз, вышли на лыжню и начали выкладывать свои фото. Выходят семьями, с детьми и питомцами. Первое фото появилось 1 января в 11:54, первая участница пробежала 3 километра при температуре -32 градуса. Вышел на лыжню и шпиц Муся со своей хозяйкой Еленой.Участники онлайн-соревнований называют свои забеги бодрящей тренировкой и поздравляют всех с Новым годом!