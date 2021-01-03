Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Красноярского края, чтобы узнать, будут ли им выплачивать годовую премию.Лишь 9% красноярцев сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме, это совпадает со средними показателями в стране. В свою очередь, больше всего тех, кто получит премию целиком, в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях.Еще 11% жителей Красноярского края получат годовую премию частично. 6% рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает. 46% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих.Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году останется без премии, хотя обычно ее получает — 18%. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67%.