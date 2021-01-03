Фотоконкурс #рождествовсибири принимает фотографии, которые раскрывают многообразие образов праздника Рождества. В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные фотографы и фотолюбители, проживающие в Красноярском крае, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.Конкурс пройдёт в три этапа.С 1 по 17 января каждый желающий может опубликовать свою фотографию с хэштегом #РождествовСибири в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram).18–29 января конкурсная комиссия рассмотрит предложенные работы, подведёт итоги и определит победителей.1–21 февраля победители будут награждены памятным подарками.Полностью с положением конкурса можно ознакомиться на сайте музейно-просветительского центра духовной культуры «Касьяновский дом».Информационный партнер конкурса — «Комсомольская правда-Красноярск».