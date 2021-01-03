Парк «Роев ручей» работает в праздничные дни с 9.00 до 19.00. Кассы закрываются на 1 час раньше (в 18.00).В связи с ограничениями в парке не будут проводиться массовые праздники, закрыт этаж с приматами в павильоне «Экзотические животные», остальных питомцев Парка можно увидеть.Также можно прокатиться на упряжках хаски, сделать красивые снимки в Ледовом городке на настоящем троне Снежной королевы. Плюс прогулука на свежем воздухе, прекрасные пейзажи и радость общения.А еще в праздники будут устраивать показательные кормления животных.Расписание на 4 января12.00 – Хищные птицы (комплекс Скала»)15.00 – Белые медведи (комплекс «Медвежьи»)16.00 – Белки (комплекс «Куньи»)Расписание на 5 января12.00 – Черные вороны (главная аллея)15.00 – Белые медведи (комплекс «Медвежьи»)16.00 – Харзы (комплекс «Куньи»)