Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме на улице Пушкина в городе Бородино поступило в 08:28. Дом находится в центре, пожарные прибыли буквально через три минуты. Однако дом спасти не удалось, он сгорел полностью. Но удалось локализовать огонь и спасти соседние дома. Площадь пожара - 181 кв. м. , на тушении работали 16 человек и шесть единиц техники.Только при разборе сгоревших конструкций обнаружены тела троих человек. Они не пытались выбраться из огня. Причина пожара и причина смерти трех человек будетНапомним, в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю подвели итоги первых дней 2021 года. С начала нового, 2021 года, жители Красноярского края вызывали пожарных 38 раз. Спасено 9 человек, 1 травмирован, 1 погиб. Первым пожаром года стало возгорание садового домика на станции Пугачево под Красноярском - сообщение о нем поступило через 17 минут после боя курантов. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.