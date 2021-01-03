Необычное ДТП произошло 2 января около полуночи на Октябрьском мосту. Водитель Рено выехал на встречную полосу и столкнулся с Ауди. Как такое могло произойти, удивляются водители, ведь мост разделен барьером и выехать на встречку просто невозможно!Разгадка оказалась такой: водитель Рено сначала ехал в правильном направлении, но на большой скорости и при перестроении с одной полосы на другую его вынесло на отбойник, развернуло, и он поехал обратно. По предварительным данным, водитель был нетрезв, возможно потому и не заметил смену направления.Водитель Ауди, который ехал по своей полосе никак не ожидал, что на Октябрьском мосту кто-то поедет ему навстречу и либо не успел отреагировать, либо некуда было свернуть из-за движущихся рядом машин. В итоге две машины столкнулись.А тем временем, на странице ГИБДД Вконтакте дорожные инспекторы пояснили особую опасность движения по встречной полосе: «Опасность движения по встречной полосе в том, что при лобовом столкновении скорости транспортных средств плюсуются, и такие автоаварии отличает тяжесть последствий. В текущем году в краевом центре по причине выезда на встречную полосу произошло 31 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 60 получили травмы».