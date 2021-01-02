На трассах в Красноярском крае из-за аномальных морозов открыли медицинские пункты по оказанию экстренной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?В Красноярском крае действуют пять медицинских пунктов на трассах. Вот их адреса:- Енисейский район (на трассе Красноярск – Енисейск, 241-й километр, район поселка Каргино). Номер телефона 8-902-978-91-83;- Балахтинский район. На 136-м километре трассы М54 (район кафе «Тайга»). Телефон 8-902-978-91-84;- Козульский район. На трассе М53, 728-й километр. Телефон 8-902-978- 91- 85;- Емельяновский район. Трасса Красноярск – Енисейск, 20-й клометр (район АЗС «25 часов» - у поселка Придорожный). Номер 8-902-978-91-86;- возле национального парка Столбы, перевал - напротив пункта спасателей. Телефон 8-904-894-64-69.