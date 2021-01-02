Завтра, 3 января, на Красноярский край обрушится непогода. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на юге Таймыра поднимется метель. Порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду.При такой погоде на улицу лучше не выходить. А если все же придется, держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций. На дорогах соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Будьте внимательны - особенно у пешеходных переходов и детских учреждений, обязательно сбрасывайте скорость.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске морозы продержатся до РождестваВ последнюю неделю декабря в Красноярском крае установились морозная погода. Трескучие морозы немного ослабили свою хватку к новогодней ночи, но отступать пока не собираются. Чего нам ждать от небесной канцелярии во время новогодних каникул, рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра (подробнее).