В последнюю неделю декабря в Красноярском крае установились морозная погода. Трескучие морозы немного ослабили свою хватку к новогодней ночи, но отступать пока не собираются.Чего нам ждать от небесной канцелярии во время новогодних каникул, рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.В пятницу, 1 января 2021 года, днем ожидается около -22 градусов. В темное время суток столбики уличных термометров опустятся до -33 градусов и пойдет снег.В субботу, 2 января, в дневные часы будет около -27 градусов, переменная облачность, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют до -29 градусов.В воскресенье, 3 января, днем около -23 градусов, облачно, ночью тоже –23 градуса. На три дня зарядит снегопад.В понедельник, 4 января, ожидается около -22 градусов, ночью –29.Во вторник, 5 января, -24 градуса, в ночные часы -29 градусов.В ночь под Рождество, 6 января, будет около -22 градусов, ночью -30. Снегопад прекратится. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 7 января ожидается всего -17 градусов.