При тушении пожаров в Хакасии обнаружили тела двоих мужчин. Следователи начали проверку ЧП, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.Первый случай произошел вечером 1 января на улице Горной в Абазе. После празднования Нового года все жильцы (59-летний хозяин и его супруга, их дочь с сожителем) спали. И тут в доме вспыхнул пожар. Проснувшись от запаха дыма, молодой человек сумел вытащить на улицу двух женщин. Хотел вернуться за хозяином, но уже не успел – постройка была объята огнем. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.Второе ЧП случилось на улице Мира села Белый Яр Алтайского района 2 января. Владельца жилища дома не было, у него гостили двое знакомых. Ночью дом полыхнул. Одному из приятелей удалось выбраться, другому нет. Предположительно, причиной пожара была неосторожность при курении – очаг возгорания обнаружили на кровати.