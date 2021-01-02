В Абакане (Хакасия) приемный отец ударом кулака проломил голову 15-летней школьнице. И попал под уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.Вот версия следствия: 26 декабря 2020 года мужчина вернулся домой пьяным. Решил развлечься – включил музыку в телефоне. Жена попросила выключить, громкие звуки мешали заснуть их маленькому ребенку. Ни в какую! Тогда между супругами началась ссора, муж налетел на жену с кулаками, начал бить.И все это на глазах у 15-летней дочки женщины. Девушка не вынесла, решила заступиться за мать. В результате разгоряченный спиртным отчим накинулся на нее. Так сильно ударил по голове кулаком, что проломил височную кость.Пострадавшую увезли в больницу, за ее здоровье борются врачи. А на приемного отца, повторимся, завели уголовное дело. Его арестовали и отправили в СИЗО.