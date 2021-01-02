В Рождественскую ночь в Красноярске будут перекрыты улицы у православных храмов. Также временно запретят остановку и стоянку транспорта: на улице Менделеева, на Добролюбова (участке от Щорса до Гастелло,17) , рассказали в пресс-службе администрации города.Ограничения продлятся с 21.00 6 января до 10.00 7 января. Они необходимы для обеспечения безопасности во время торжественных богослужений, которые будут проводиться в Храме Рождества Христова (Щорса,44А) и Храме Святителя Николая Чудотворца (Пролетарская, 157).КОНКРЕТНООбратите внимание!Будут полностью перекрыты участки по адресам:- улица Добролюбова (от переулка Кочубея до Гастелло,17);- улица Менделеева (от Щорса,44 до Щорса,35Г);- улица академика Павлова;- проезд от Пролетарской, 157/2 вдоль Николаевского кладбища до проспекта Свободный;- улица Пролетарская, 157/2 до улицы Боткина.