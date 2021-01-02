Жительнице Красноярска вернули сотовый телефон, который отобрал у нее в лифте грабитель с ножом. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.Все произошло 29 декабря 2020 года. В отдел полиции обратилась 78-летняя женщина. Была страшно напугана: только что на нее напал вооруженный ножом мужчина. Ударил, а потом выхватил сумку, в которой был мобильник. Позвать на помощь, спугнуть грабителя не смогла – он накинулся на ее в лифте.Полицейские приняли вызов. Чтобы помочь бабушке, привлекли даже оперативников краевого управления уголовного розыска. И меньше, чем через сутки, они вышли на след подозреваемого.С помощью бойцов Росгвардии скрутили прямо на улице. Оказалось, старушку ограбил местный житель, 51-летний мужчина, не раз судимый за грабежи. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Если вина будет доказана, преступнику грозит до 10 лет.А телефон бабушке вернули. Заместитель начальника главка Юрий Завьялов (вместе со следователями) приехал к ней 31 декабря. Поздравил с наступающим и отдал похищенное. Обрадованная женщина призналась: не ожидала, что все разрешится так быстро. И поблагодарила полицейских за работу.