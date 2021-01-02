В Советском районе Красноярска установили эффектные новогодние инсталляции. Световые конструкции появились сразу в двух общественных пространствах – сквере Космонавтов и новом сквере Солнечного, сообщили в пресс-службе городской администрации.Кроме того, ими украсили проходную КРАЗа на улице Пограничников. Средства на это выделила компания РУСАЛ, для нее это уже традиция – каждый год вносить вклад в преображение Советского района.КОНКРЕТНОВ сквере Космонавтов (это главная елка района) на входе в ледовый городок смонтировали сверкающие огнями арки. А еще поставили ажурные фигуры – оленей, сани и, конечно, подарки.Сквер Солнечного тоже получил свой сюрприз – это часы с контурной подсветкой и светодиодными нитями.И на улице Пограничников (у проходной КРАЗа) «поселился» Дед Мороз, а рядом с ним установили тоннель со 7 тысячами светодиодов. Здесь можно сделать замечательное новогоднее селфи – рекомендуем!