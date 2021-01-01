В парке флоры и фауны «Роев ручей» готовы принять в дар нераспроданные новогодние ели и пихты. Их можно оставить на проходной. Об этом напомнили в паблике администрации города.Подаренные деревья разместят в вольерах питомцев зоопарка, чтобы создать новогоднее настроение у животных и у посетителей.- Парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения, - предупредили сотрудники зоопарка. - На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить нашим питомцам. Обращение в первую очередь адресовано предпринимателям, которые занимаются продажей елок.«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что парк «Роев ручей» будет работать в праздничные дни с 9.00 до 19.00. Кассы закрываются на 1 час раньше (в 18.00 часов).В связи с ограничениями в парке не будут проводиться массовые праздники, а также закрыт этаж с приматами в павильоне «Экзотические животные».По всем вопросам можно звонить по телефону: 294-20-20.