Сотрудники ГИБДД Красноярска подвели итоги за прошлый год. За 11 месяцев территории краевого центра произошло 86 ДТП с участием пьяных водителей, которые, чаще всего и являлись виновниками происшествий. В итоге 8 человек погибли, 107 получили травмы.- Каждая четвертая автоавария произошла в результате выезда транспортных средств на полосу встречного движения, при этом в таких ДТП отмечается наибольшая тяжесть последствий, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское. - Управление транспортом в состоянии опьянения неминуемо приводит к печальным, зачастую непоправимым последствиям.Дорожные полицейские советуют воздержаться от управления автомобилем и на следующий день после употребления спиртных напитков. Ведь состояние «похмелья» снижает концентрацию внимания и замедляет реакцию, что недопустимо при управлении средством повышенной опасности.Что грозит водителям, которые приняли на грудь и сели за руль: лишение специального права управления на срок до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - уже уголовная ответственность.КСТАТИСообщать о пьяных водителях можно по телефону «Синей линии»: 263-10-19.