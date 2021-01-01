Красноярцев приглашают в новогодние каникулы посетить остров Татышев. В эти дни можно будет кататься с горок или на своих лыжах без ограничения по времени. Информация об этом опубликована в соцсети в официальном паблике красноярской мэрии.В местах скопления людей и в помещениях необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому, как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, количество билетов на каждый сеанс ограничено, чтобы иметь возможность сохранять социальную дистанцию среди гостей. Расписание сеансов может меняться в зависимости от погодных условий: снегопада или температуры ниже -20 градусов.Добавим, что приобрести билет на каток и взять в прокат коньки возможно через терминал за наличный и безналичный расчет.Информационный центр и туалеты работают с 10:00 до 22:00.Уточнить информацию можно по телефону: 204-12-02.КОНКРЕТНОРасписание сеансов катка (необходимо прийти не раньше, чем за 15 минут до начала):Вторник-воскресенье:- 11:30 — 12:45- 13:00 — 14:15- 14:30 — 15:45- 16:00 — 17:15- 17:30 — 18:45- 19:00 — 20:15- 20:30 — 21:45Понедельник — технический день!Цена вопроса:Стоимость выхода на лед — 80 рублей.Стоимость проката коньков — 110 рублей в час.Заточка своих коньков — 120 рублей.Вход в туалет — 10 рублей.Ячейка для хранения вещей — 30 рублей.