В красноярском микрорайоне «Солнечный» в новогоднюю ночь тушили два балкона, которые загорелись из-за неправильного использования фейерверков.«В результате неграмотного использования фейерверка загорелся балкон в третьем микрорайоне. К счастью наша пожарная часть даже в Новый год работает оперативно, и пожар потушили, не дав ему распространиться», - написали в группе «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».Люди сразу начали писать о подобных случаях: «Да вот только пуганули одного ***, во дворе среди машин устанавливал фейерверк, хорошо, что заметили, иначе бы поджег детсад и балконы».Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, вслед за третьим микрорайоном загорелся балкон на Соколовской. Слышно, что во дворе продолжают бахать салюты, а пламя в этот момент разгорается еще сильнее.«Никто там нет что ли?», - рассуждал в этот момент автор видео, который находился в доме напротив.Позже в комментариях местные написали: «Попал фейерверк, все произошло на наших глазах, загорелось не сразу… Потом парень этажом выше кричал с балкона, чтоб прекратили, но как запускали, так и продолжили. В квартире походу никого не было, тушили пожарные».Также в группе показали еще одну нелицеприятную сторону праздничных салютов. То, что остается после зрелища и восторженных возгласов – мусор.«Фейерверки это здорово и празднично, но лучше убирать за собой, чтоб первого января вокруг не было помойки».