В Красноярском крае на трассе Р-255 между Красноярском и Канском загорелась иномарка. ЧП произошло 31 декабря вечером неподалеку от деревни Малый Кускун. Информация об этом опубликована в группе «ЧП-Красноярск» в соцсети.«Все живы и здоровы, короткое замыкание было», - рассказал один из очевидцев.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, под капотом в машине был утеплитель, который во время пути нагрелся, появились искры, и изошло возгорание. По словам водителя, многие проезжающие автомобилисты пытались помочь, но не у всех это получилось в силу обстоятельств.«Ребята, проверяйте огнетушители хотя бы для себя, сколько не приносили, ни один не сработал, а свой не смог достать, двери заблокировались. Машина сгорела мин за 15 полностью».Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают это происшествие, рассуждают о его причинах, многие пишут: «Очень страшно получить такой подарок».