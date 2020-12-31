В Красноярске в прошедшую ночь с 30 на 31 декабря без отопления остался инфекционный госпиталь краевой больницы. Тот самый госпиталь, где находятся больные с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание 1- Line со ссылкой на пресс-службу больницы.Коммунальная авария произошла в самом помещении госпиталя. Отопление отключилось на несколько часов, но уже в 5 утра инженерные службы устранили последствия аварии. И подача тепла возобновилась. Ночь была уже не такая морозная, так что здание не успело промерзнуть. Было дискомфортно, но большинство пациентов спали и даже не заметили происшествия.Добавим, что по прогнозам синоптиков, мороз уже отступает, температура воздуха повышается. Тем не менее, все коммунальные службы города и различных учреждений переведены на усиленный режим для того, чтобы максимально быстро реагировать на любые нештатные ситуации.