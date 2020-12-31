В Туве погибла полуторамесячная девочка. Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Трагедия произошла 26 декабря в городе Кызыле. По предварительной версии следствия около полуночи мать легла спать вместе с ребенком на диване. Проснулась только в 7 часов утра. И тут же обнаружила, что девочка не подает признаков жизни. Тут же вызвала «скорую», но медикам не оставалось ничего, как записать в официальном заключении, что ребенок умер.О случившемся было сообщено в полицию, отуда информацию передали в следком. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (часть 1 статья 109 УК РФ).- В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших данному событию, - прокомментировали следователи.