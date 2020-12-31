Коммунальная авария в Красноярске: еще одна труба не выдержала низкой температуры. Еще одна – потому что накануне аварийная бригада уже устраняла проблему на водопроводе в Солонцах.Как сообщает представитель «КрасКома» Татьяна Лукина, у банкрота ПСК «Союз» на улице Пихтовой от холодов лопнул в колодце полиэтиленовый трубопровод холодного водоснабжения. Вода бежит на тротуары и проезжую часть улицы Попова. Подача холодной воды в микрорайон Ботанический приостановлена. На месте работает подрядчик, он планирует завершить работы за 8 часов, то есть еще до наступления Нового года. Но очень уж сложный порыв, да и работать при таком морозе непросто.Под аварийное отключение холодной воды попадают следующие адреса:- улица Пихтовая, 57, 59;- Калиновая, 1;- Лиственная, 18, 20, 23;- Фруктовая, 2, 3, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 25;- бульвар Ботанический, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 11, 13, 13а, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г;- 2я Ботаническая, 1, 3, 5, 7, 9;- Мирошниченко, 22;- Попова, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10, 10а, 12, 14, 16.А также частные дома в поселках ГЭС и Таймыр, в переулках Клеверный, Васильковый, Ромашковый.В скором времени будет организован подвоз питьевой воды. Адреса стоянок автоцистерн можно уточнить в центральной диспетчерской службе «КрасКом» по телефону: 211-39-63