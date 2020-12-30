В Красноярске продолжается ликвидация последствий коммунальной аварии, оставившей без холодной воды дома в Советском районе и Солонцах. Об этом сообщили в компании «КрасКом».Напомним, все случилось в 11.15 вчера, 29 декабря. Из-за порыва трубы была приостановлена подача холодной воды в Солонцы, 11 жилых домов на улице Подзолкова, на базы и административные здания на Промысловой и 2-й Брянской. Вчера подвоз был организован в Советский район, сегодня – и в Солонцы (по просьбе жителей).Как выяснилось, поврежденный участок буквально был погребен под восьмиметровым слоем земли! Так – без согласования с компанией «КрасКом» - отсыпали себе дорогу собственники баз и промышленных зданий на Промысловой. (Информацию о нарушениях уже направили в мэрию Красноярска). Служба экономической безопасности «КрасКома» проводит также собственное расследование.Между тем жильцы остаются без воды уже вторые сутки. Чтобы восстановить подачу, слесари компании всю ночь вручную чистили заиленную технологическую камеру – чтобы добраться до порыва.Из камеры откачали больше 12 тысяч кубометров воды, подняли 150 кубометров ила и грязи. Работа идет без перерыва, посменно. Задействованы три аварийных бригады и семь спецмашин.КОГДА ДАДУТ ХОЛОДНУЮ ВОДУ В СОЛОНЦАХ И СОВЕТСКОМ РАЙОНЕИнформацию о сроках завершения работ жители могут получить в центральной диспетчерской службе «КрасКом» по телефону 211-39-63.