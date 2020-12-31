В Красноярске школьника отдали под суд за распространение наркотиков. Ему только 16 лет, каким будет наказание – учтет ли суд смягчающие обстоятельства (если они есть) или отправит в колонию на много лет, это станет вскоре известно: расследование уже завершено, а дело направлено на рассмотрение.По информации, полученной «Комсомольской правдой»-Красноярск от пресс-службы краевого следкома, в августе 2020 года обвиняемый через мессенджер связался с некой женщиной, которая наняла его работать курьером. 20 октября он пришел во двор дома, расположенного в Советском районе города. Достал из тайника сверток с наркотиками. Внутри было 30 пакетиков, расфасованных на дозы, подростку нужно было их разложить по разным местам, где их заберут покупатели-наркоманы.Одну из закладок обвиняемый сделал на территории заброшенной воинской части на Малиновского. И стал искать, куда спрятать остальные. Его заметил наряд патрульно-постовой службы. Поведение подростка показалось подозрительным – и неспроста. Когда его задержали и доставили в отдел полиции, при нем были оставшиеся 29 пакетов. Всю вину в ходе следствия он признал полностью.