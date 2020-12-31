В Железногорск завезли 400 доз вакцины против коронавируса - «Гам-КОВИД-Вак». Там начинается массовая иммунизация населения. Запись проводится по предварительной записи, а записаться можно по телефону местного колл-центра: (3919) 75-40-40.Добавим, что в закрытом городе по последним данным зафиксировано всего 5 676 случаев заболевания, выздоровели 5 218 человек. И количество летальных исходов составило 89.Прививаться или нет – дело добровольное. Ограничения, конечно, есть – это общее состояние здоровья. И возраст: не вакцинируют до 18 и после 60 лет. Перед прививкой пациента осматривает врач. После прививки его наблюдают в течение получаса.- Вакцина – это не введение живого и ослабленного вируса, как считают многие. Это введение антигена. Заболевание он вызвать не может, - отметила заведующая поликлиникой № 2 КБ-51 Лилия Стрелкова. – Введение данной вакцины ничем и никому не угрожает – ни переболевшему, ни бессимптомному носителю.Добавим еще информацию, стандартную для любой вакцинации: человек должен быть здоров. Если есть хронические болезни, то не в стадии обострения. После простуды или вирусной болезни должно пройти не меньше месяца.