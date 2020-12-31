В Красноярске медику пришлось столкнуться с неадекватной и агрессивной женщиной, которая отказалась впустить его в квартиру. Чтобы проникнуть внутрь, понадобилась помощь спасателей и полиции. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.ЧП имело место в начале ноября 2020 года. Медсестра терапевтического отделения одного из медучреждений города приехала на дом, чтобы проверить состояние больной коронавирусом 45-летней пациентки. Нужно было узнать о ее самочувствии, заодно проверить, как там семилетняя дочь.Однако женщина отказалась открывать двери. Вела себя агрессивно и неадекватно, кричала, что ее дочь умерла. Медсестра позвонила сотрудникам полиции, затем вызвали МЧС, те вскрыли двери. Хозяйку квартиры нашли под кроватью, вместе с дочерью. К счастью, девочка была жива, ее увезли в детскую инфекционную больницу. Необходимости в возбуждении уголовного дела нет.