Министром спорта Республики Хакасия назначен экс-чиновник из Красноярска Сергей Кочан. Накануне, 30 декабря, соответствующий приказ подписал глава республики Валентин Коновалов. В напутственном слове он пожелал, чтобы спорт в Хакасии развивался, а спортсменам и тренерам оказывалась всесторонняя поддержка. И еще от нового министра ждут активных действий по привлечению федерального финансирования. В том числе для строительства новых спортивных объектов.На пост хакасского министра Сергей Кочан пришел с должности директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» Красноярска. До этого он работал в администрации Красноярска: с 2005 года – председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму, затем – руководителем главного управления. С 2016 по 2018 годы – вице мэр Красноярска. Затем был замдиректором дирекции Универсиады-2019.