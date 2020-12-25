В Красноярске засыпали песком опасные снежные горки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.На днях дорожные полицейские вместе с представителями общественной организации «Совет отцов» устроили совместное патрулирование. Цель – выявить опасные стихийные снежные горки, расположенные у автомобильных дорог.В итоге только в Советском районе были обнаружены два таких склона, катаясь по которым, дети могли попасть под машину. Так что горки пришлось ликвидировать – с помощью песчано-соляной смеси.КОНКРЕТНОЕсли вы знаете об опасных горках, находящихся рядом с проезжей частью, звоните в Единую диспетчерскую службу 005.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Красноярском 3-классник разбился, катаясь на плюшкеВ Железногорске (Красноярский край) третьеклассник разбился, катаясь на плюшке. Все случилось около полудня 13 декабря 2020 года. Девятилетний мальчик с мамой, отчимом и дедом пришли на городское озеро. И по очереди стали съезжать с ближайшего склона (причем не предназначенного для катания) (подробнее).