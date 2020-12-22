Под Красноярском 3-классник разбился, катаясь на плюшке. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске (Красноярский край) третьеклассник разбился, катаясь на плюшке. Следователи начали проверку ЧП, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Все случилось около полудня 13 декабря 2020 года. Девятилетний мальчик с мамой, отчимом и дедом пришли на городское озеро. И по очереди стали съезжать с ближайшего склона (причем не предназначенного для катания).

Во время одного из спусков плюшку вынесло на дерево. Ребенок (он сидел впереди – перед дедом) получил множественные травмы головы, лица, груди. Тут же вызвали скорую, увезли мальчика в 20-ю больницу Красноярска. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Теперь сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.