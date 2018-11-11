Первый аквапарк в Красноярске появится в 2021 году

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-11T12:09:33+03:00

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Первый в Красноярске аквапарк запустят уже в 2021-м. А строить его начнут в следующем году, сообщил глава города Сергей Ерёмин.

Современный комплекс расположится на левобережье. Площадкой для него выбрана территория неподалеку от комплекса «Арена. Север». Предполагается, что общая площадь парка составит 30 квадратных километров. Он будет вмещать большой детский городок, а также 16 всевозможных горок. Возле комплекса планируют парковку на 1100 автомобилей и гостиницу на 200 человек. Сейчас идет разработка проектной документации. А после приступят к строительству.

Напомним, соглашение о строительстве аквапарка мэр Сергей Еремин подписал в апреле нынешнего года. Комплекс хотели разместить на улице Пограничников (неподалеку от «Сокола»). Хотели успеть к Универсиаде. Однако позже выяснилось: все переиграли. На возведение парка уйдет чуть больше времени. Да и место для него нашли другое.