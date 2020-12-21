Первым заместителем главы города Красноярска стал Роман Одинцов

Роман Одинцов Фото: администрация города

Заместитель главы города - руководитель департамента финансов Роман Одинцов назначен на должность первого заместителя главы Красноярска - руководителя департамента финансов. Соответствующее распоряжение уже подписал глава города Сергей Еремин. Также он будет курировать работу департамента экономической политики и инвестиционного развития.

- Муниципалитет остро нуждается в новых возможностях пополнения бюджета, - рассказал Сергей Еремин о задачах финансово-экономического блока. - Планы по развитию города требуют дополнительного финансирования.

Мэр добавил, что сейчас нужно не только эффективно расходовать уже имеющиеся в наличии средства, но также искать новые источники на всех уровнях для их поступления. Пожелание новому руководителю: «Уделить пристальное внимание работе с предпринимательским сообществом, ускорению реализации инвестиционных проектов, взаимодействию с представителями крупного и среднего бизнеса - всем тем вопросам, которые напрямую влияют на формирование и дальнейшее развитие экономики города».

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Пост главы департамента сейчас занимает Максим Волков. Напомним, прежний руководитель Владимир Перкот уволился 6 июля по собственному желанию. Несколько месяцев это место было вакантным. Максим Валентинович приступил к обязанностям уже сегодня, 10 августа. Ему 44 года. Высшее образование по специальности «инженер-землеустроитель». С 2003 года возглавлял Дивногорский филиал Земельной кадастровой палаты края (подробнее).