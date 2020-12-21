Жителей Железнодорожного района предупредили об отключении холодной воды

воды не будет почти весь день Фото: Мария ЛЕНЦ

21 декабря без холодной воды останется часть Железнодорожного района.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, компания «Строймонтаж» будет ремонтировать аварийный участок водопроводных сетей. Работы запланированы почти на весь день - с 10:00 до 20:00 часов.

В это время без холодной воды останутся жители нескольких домов:

- № 10, 12 и 14 на проспекте Свободный;

- № 8, 10, 11 и 12 на улице Мечникова;

- № 11 на улице Демьяна Бедного; Первых Пионеров, 13 / Красномосковской, 64;

- стр.1-4 на Исторической, 111;

- № 46, 57, 59, 57-68 и частном секторе по улице Яковлева;

- № 5 на улице 8 Марта и детский сад № 21 на улице 8 Марта, 6.

Жителей просили заранее запастись питьевой водой. Подвоз воды будет осуществляться с 14:00 часов.

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15 декабря с 10:00 до 20:00 часов будет приостановлена подача холодной воды для врезки нового участка трубопровода на левобережье Красноярска. В первую очередь информация о предстоящем отключении холодной воды касается жителей улицы Менжинского. Ведь большая часть адресов, попадающих под отключение, располагается именно здесь – это дома с номерами 6, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 10Б, 10Д, 11А, 12, 12А, 12В 12Г, 14. А также стоит сделать запасы людям, живум в доме №31 на улице Пролетарская, а также в доме №36 на улице Копылова (подробнее).