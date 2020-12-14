Жителей домов на трех улицах левобережья Красноярска предупредили об отключении холодной воды

Жителям стоит заранее сделать запасы холодной воды

15 декабря с 10:00 до 20:00 часов будет приостановлена подача холодной воды для врезки нового участка трубопровода на левобережье Красноярска. В первую очередь информация о предстоящем отключении холодной воды касается жителей улицы Менжинского. Ведь большая часть адресов, попадающих под отключение, располагается именно здесь – это дома с номерами 6, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 10Б, 10Д, 11А, 12, 12А, 12В 12Г, 14. А также стоит сделать запасы людям, живум в доме №31 на улице Пролетарская, а также в доме №36 на улице Копылова.

По информации пресс-службы «КрасКома», аварийные сети холодного водоснабжения в этом микрорайоне меняли комплексно. Около 300 метров внутриквартального водовода проложил подрядчик «Строймонтаж» департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Порядка 100 метров изношенных труб от магистральной линии до подвалов жилых домов заменил «КрасКом».

Новый водовод прокладывали методом горизонтально-направленного бурения. Среди положительных моментов этого метода то, что протяжка труб полиэтиленовых под землей с помощью специальной буровой установки позволяет максимально сохранить благоустройство. Да и производитель дает на свою продукцию гарантию - 50 лет надежной работы.