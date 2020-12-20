Экс-главу Канска Надежду Качан будут судить за пожар, в котором погибли два человека

Надежда Качан. Фото: администрация Канска.

Напомним, в мае 2017 года в Канске произошло сразу два крупных пожара с огромным ущербом и гибелью двух человек. Так, 7 мая вспыхнула свалка отходов лесопиления, ущерб был оценен в 67 миллионов рублей. 24 мая загорелась лесопилка, от нее - частный сектор. Сгорели 73 дома, погибли 2 человека, без жилья остались 237 жителей Канска.

По версии следствия, мэр Канска Надежда Качан знала о многолетнем складировании отходов лесопиления, и, несмотря на судебные решения и предписания, никаких мер не приняла, за это и обвиняется в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба и смерть двух человек.

Через год после пожаров, в 2018 году, Надежда Качан ушла с поста мэра по собственному желанию. Тогда она назвала и причину ухода – семейные обстоятельства, точнее, необходимость ухода за своей матерью.

Однако в 2019 году прокуратура добилась изменения формулировки прекращения полномочий на "отставку в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", об этом рассказывала «Комсомольская правда»-Красноярск.

По мнению прокуроров, Качан нарушила несколько важнейших для градоначальника законов - «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».